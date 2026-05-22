Выставку природных каменных скульптур можно посетить в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Выставку природных каменных скульптур могут увидеть посетители Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" до осени. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Там рассказали, что коллекция вдохновлена восточной традицией Гунши – созерцания природных камней. При этом камень выступает не как материал, а готовое произведение искусства, созданное самой природой.

Все камни отбираются вручную по форме, фактуре и "характеру". После этого их очищают, слегка обрабатывают и акцентируют внимание на деталях.

Отмечается, что каждый посетитель видит в камнях что-то свое. Кому-то они могут напоминать животных, кому-то – горные пейзажи. У скульптур нет единого смысла, они становятся объектами для созерцания и медитации прямо посреди мегаполиса.

Ранее в "Аптекарском огороде" началось цветение краснокнижных орхидей. Всего там можно найти 37 наименований и свыше 100 экземпляров этих растений. Сотрудники сада создали для них особый микроклимат за счет специального рельефа.

