В "Динамо" объяснили возвращение Шварца на пост главного тренера

Немец Сандро Шварц вернулся на пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо", чтобы создать конкурентоспособную команду. Об этом сообщила пресс-служба ФК со ссылкой на председателя совета директоров московского клуба Александра Ивлева.

По его словам, назначение Шварца является не попыткой вернуться к прошлому, а стремлением создать сплоченную и целеустремленную команду, способную показывать стабильные результаты и радовать болельщиков качественной игрой.

"Шварц – опытный, адаптированный к Российской Премьер-лиге, компетентный и эмоционально вовлеченный специалист, который очень мотивирован именно работой в "Динамо". Эти его качества позволяют рассчитывать на решение поставленных клубом задач", – добавил Ивлев.

Шварц занимал пост главного тренера "бело-голубых" в период с 2020 по 2022 год. Под его руководством москвичи заняли третье место в чемпионате России и дошли до финала Кубка страны.

Спустя время после него в должность вступил Ролан Гусев. 22 мая 2026-го "Динамо" объявило о его уходе и поблагодарило за плодотворную работу. В этот же день клуб подтвердил возвращение Шварца. Его контракт будет действовать до лета 2029 года.