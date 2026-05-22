Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Перевозивший 44 ребенка автобус попал в ДТП в Самарской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Отмечается, что столкнулись автобус и автомобиль Renault Duster. В результате случившегося пострадали пассажиры машины, а дети не получили травм.

На месте аварии, которая произошла в Ставропольском районе, работают сотрудники полиции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции принимают все необходимые меры для того, чтобы дети продолжили путь.

Ранее в ДТП на юге Москвы пострадали водитель и пять пассажиров, в том числе несовершеннолетний. Авария произошла на Ереванской улице в районе дома 8. По предварительным данным, водитель автобуса наехал на стоящее транспортное средство.

Позже в ГУП "Мосгортранс" уточнили, что автобус, следовавший по маршруту № 850, врезался в грузовой автомобиль. По данному факту начата проверка, после которой будут приняты меры для недопущения повторения таких инцидентов.

