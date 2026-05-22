22 мая, 16:39

В НИИ имени Склифосовского провели 100-ю трансплантацию легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врачи НИИ имени Склифосовского провели 100-ю трансплантацию легких. Об этом рассказали в пресс-службе московской больницы.

Пациент по имени Юрий 14 лет назад заболел пневмонией. Он лечился самостоятельно, однако кашель не проходил, появилась одышка, а состояние ухудшилось. Помимо этого, на легкие повлияли специи, поскольку мужчина работал на колбасном заводе и вдыхал их.

В 2023 году Юрий заболел ковидом и больше не мог дышать самостоятельно. Перед трансплантацией пациент не выходил из дома и не мог жить без кислородного баллона.

В больнице добавили, что за это время у мужчины родился внук – в момент выписки мальчику исполнилось 7 месяцев. Но с дедушкой он виделся всего один раз.

"Желание увидеть маленького внука стало главной мотивацией для борьбы за жизнь вместе с врачами", – заключили в пресс-службе.

Ранее Сергей Собянин подчеркивал, что Москва является ведущим российским центром разработок и тестирования медицинских технологий искусственного интеллекта. По его словам, в столице создается медицина будущего, которую раньше считали фантастикой.

