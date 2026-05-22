Украинские фанаты Макса Коржа подрались в Бухаресте с румынскими байкерами

Украинские фанаты певца Макса Коржа подрались в Бухаресте с румынскими байкерами, сообщила полиция Румынии.

Конфликт произошел между несколькими людьми на улице в 3-м секторе – две группы толкали и избивали друг друга. В драке участвовали иностранные граждане в возрасте от 17 до 51 года и граждане Румынии в возрасте от 33 до 52 лет. Конфликт был урегулирован благодаря оперативному вмешательству полицейских.

Медицинская помощь потребовалась 51-летнему иностранцу, его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении общественного порядка и нанесении телесных повреждений.

Иностранными гражданами оказались украинцы, которые приехали в Румынию на концерт Коржа. Он состоится в субботу, 23 мая, на Национальной арене, на него должны приехать около 40 тысяч зрителей из Белоруссии, Молдавии, Польши и с Украины. Вокруг площадки усилены меры безопасности, а также власти ввели пиротехнические и антитеррористические проверки транспортных средств и людей.

