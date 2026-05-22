Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 17:06

Происшествия

Украинские фанаты Макса Коржа подрались в Бухаресте с румынскими байкерами

Фото: 123RF.com/gcalin

Украинские фанаты певца Макса Коржа подрались в Бухаресте с румынскими байкерами, сообщила полиция Румынии.

Конфликт произошел между несколькими людьми на улице в 3-м секторе – две группы толкали и избивали друг друга. В драке участвовали иностранные граждане в возрасте от 17 до 51 года и граждане Румынии в возрасте от 33 до 52 лет. Конфликт был урегулирован благодаря оперативному вмешательству полицейских.

Медицинская помощь потребовалась 51-летнему иностранцу, его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении общественного порядка и нанесении телесных повреждений.

Иностранными гражданами оказались украинцы, которые приехали в Румынию на концерт Коржа. Он состоится в субботу, 23 мая, на Национальной арене, на него должны приехать около 40 тысяч зрителей из Белоруссии, Молдавии, Польши и с Украины. Вокруг площадки усилены меры безопасности, а также власти ввели пиротехнические и антитеррористические проверки транспортных средств и людей.

Ранее более 20 человек пострадали в массовой драке на птицефабрике в Кировском районе Ленинградской области. Всего в конфликте участвовали свыше 60 человек, 12 из них – уроженцы Средней Азии.

По предварительной версии, драка произошла из-за словесного конфликта, ее участники были задержаны. При этом состояние 7 пострадавших оценивалось как тяжелое.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика