Танец футболиста Роналду сравнили с вирусными движениями рэпера Toxi$

В интернете завирусилось видео с футболистом Кришитиану Роналду, танец которого пользователи сравнили с движениями российского рэпера Toxi$ (настоящее имя – Андрей Смелянский. – Прим. ред.).

На кадрах нападающий праздновал победу своей команды в чемпионате Аравии: "Аль-Наср" сыграл против Damac FC, матч закончился счетом 4:1. В этот момент Роналду сделал движение, которое оказалось похоже на танец из роликов под трек Nobody.

Пользователи пошутили, что футболист "словил вайб русского TikTok".

