Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 18:37

Экономика
Главная / Новости /

Bloomberg: состояние Илона Маска увеличилось до рекордных 722 млрд долларов

Состояние Илона Маска увеличилось до рекордных 722 млрд долларов

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Американский миллиардер Илон Маск увеличил свое состояние до рекордных 722 миллиардов долларов. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Отмечается, что состояние Маска выросло на 45,7 миллиарда долларов всего за сутки.

Ранее миллиардер рассказывал, что ему приходится платить более 10 миллиардов долларов налогов в год. По его словам, совокупный федеральный и государственный подоходный налог составляет около 45%.

В ноябре прошлого года инвесторы компании Tesla одобрили выплату компенсационного пакета на сумму около 1 триллиона долларов для Маска как генерального директора организации. Это стало крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США.

Читайте также


экономиказа рубежом

Главное

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

Как провести время на пляжах в рамках "Лета в Москве"?

С 30 мая запустится серия бесплатных тренировок и турниров

Спортивная программа включает тренировки по зумбе, йоге, фитроку и растяжке

Читать
закрыть

Что убивает автомобиль в жару?

Тема поддельных запчастей и технических жидкостей – "экстремально серьезная"

Ситуация усугубляется проблемой контроля компонентов, присутствующих на российском рынке

Читать
закрыть

Нужно ли мужчинам присутствовать на родах?

Поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи

Шок из-за родов – это не особенность психики мужчин

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика