Акционеры Tesla одобрили выплату Маску в 1 трлн долларов

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Инвесторы компании Tesla одобрили выплату компенсационного пакета на сумму около 1 триллиона долларов для генерального директора организации Илона Маска. Это следует из трансляции ежегодного собрания инвесторов Tesla, которая ведется в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Маск может уйти из компании, если не получит выплату компенсационного пакета. Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм заявила, что без Маска компания рискует утратить значительную часть своей стоимости, поскольку ее оценка перестанет отражать "амбициозные цели".

В конечном итоге на собрании инвесторов более чем 75% акционеров решили проголосовать за выплату 1 триллиона долларов Маску. По информации агентства Bloomberg, это станет крупнейшей выплатой руководителю компании в истории США.

В начале октября Маск стал первым человеком на Земле, чье состояние достигло 500 миллиардов долларов. При этом впервые американский бизнесмен был признан самым богатым человеком в сентябре 2021 года. С тех пор он несколько раз терял этот статус.