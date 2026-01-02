Форма поиска по сайту

Захарова ответила "сомневающимся" в наличии жертв при атаке БПЛА в Хорлах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У тех, кто сомневается в наличии погибших в результате атаки ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы, нет совести. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Читаю в некоторых СМИ и блогах о наличии "сомнений" в том, что в кафе были жертвы. Если и есть сомнения, то только в чистоплотности сомневающихся. Сказала бы "совести у вас нет, что ли", но не буду – знаю, что нет", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она добавила, что западные страны также не отменяли тактику "стратегического молчания", при которой они годами не замечают теракты со стороны Украины.

Украинские войска ударили беспилотниками по кафе и гостинице на побережье Черного моря в селе Хорлы Херсонской области в ночь на 1 января. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Дроны, задействованные в нападении, находились в воздухе над морем, ожидая момента для атаки. Первый разведывательный БПЛА направил их к цели за несколько минут до боя курантов. Затем прибыли еще два, последний из которых был оснащен зажигательным снарядом.

В результате инцидента погибли 24 человека, включая ребенка, а еще 50 получили ранения. Из них 10 эвакуировали в Крым. Состояние 3 человек, включая ребенка, врачи оценивают как тяжелое, а остальных – как средней степени тяжести.

Сергей Собянин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выразили соболезнования по поводу трагедии. Омбудсмен также призвала международное сообщество оперативно осудить атаку на мирных жителей Херсонской области.

Владимир Путин обсудил по телефону с губернатором Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе после атаки украинских дронов.

Путин по телефону заслушал доклад Сальдо после атаки БПЛА на Херсонскую область

