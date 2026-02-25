01:58Политика
Захарова пошутила про слова фон дер Ляйен о членстве Украины в Евросоюзе
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Украина уже находится "на пути к членству в Евросоюзе".
По словам главы ЕК, страна с "ошеломляющей скоростью" выполняет все необходимые реформы для вступления в сообщество.
"Теперь уже хочется уточнить, что гинеколог фон дер Ляйен вкладывает в слово "членство", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с требованием к европейским лидерам назвать конкретную дату вступления страны в Евросоюз. Он активно настаивает на том, чтобы это произошло уже в 2027 году.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в контескте этой темы отмечал, что Зеленский "едет на лошади задом наперед".
ЕС тем временем продлил действие антироссийских санкций до 24 февраля 2027 года. Помимо этого, союз ввел ограничительные меры против 8 россиян, в том числе в отношении 3 начальников исправительных колоний, начальника СИЗО, 2 судей, прокурора и старшего следователя.
Новости мира: премьер Словакии заявил, что Европа находится в стрессе и страхе