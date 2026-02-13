Форма поиска по сайту

13 февраля, 08:14

Политика

Орбан заявил, что Зеленский хочет въехать в ЕС "на лошади задом наперед"

Фото: ТАСС/AP/Geert Vanden Wijngaert

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "едет на лошади задом наперед". Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу венгерского правительства.

Таким образом премьер-министр отреагировал на слова украинского лидера о желании страны вступить в Евросоюз не позднее 2027 года.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не видит каких-либо шансов на быстрое вступление Украины в состав Евросоюза. Он обратил внимание, что каждая страна, желающая вступить в ЕС, обязана соответствовать Копенгагенским критериям. Как правило, этот процесс занимает несколько лет.

Европейские страны могут постепенно сближать Украину с Евросоюзом. Однако, по мнению немецкого канцлера, вступление этой страны в ЕС к 1 января 2027 года не представляется возможным.

