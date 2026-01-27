Политик Филиппо анонсировал марш в Париже за выход Франции из ЕС

Фото: 123RF.com/Rouslan

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал сторонников выйти 31 января в Париже на марш за выход Франции из Евросоюза. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.

"Соглашение "Меркосур", соглашение между ЕС и Индией, миграционный пакт, свобода мнений под угрозой, аннулированные выборы, война на Украине, вступление Украины в ЕС в 2027 году, контроль чатов, PfizerGate, заоблачные цены на энергоносители, коррупция... У нас тысяча причин выйти из ЕС!" – написал политик.

Ранее Филиппо заявил, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону следовало бы заняться своей страной, а не постоянно говорить об Украине, Гренландии и ЕС. Так он ответил на заявление президента о том, что Франция привержена суверенитету и независимости наций.

Да этого лидер партии "Патриоты" раскритиковал главу государства за торжественный прием украинского лидера Владимира Зеленского. Его возмутило оказание воинских почестей и организация "частной оружейной ярмарки".