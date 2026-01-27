Экономист Сафонов раскритиковал идею легализации онлайн-казино в РФ

Минфин предложил легализовать деятельность онлайн-казино на всей территории России, сообщили СМИ. Однако в Госдуме многие выступили резко против подобной инициативы. Подробности – в материале Москвы 24.

"В правовом поле не работают"

Министр финансов Антон Силуанов предложил Владимиру Путину рассмотреть легализацию онлайн-казино в России.

По данным СМИ, в случае одобрения инициативы такие площадки будут работать через единого оператора и Единый центр учета ставок, по аналогии с системой деятельности букмекеров. Кроме того, для онлайн-казино предлагается поднять налоговую ставку: она должна составлять не менее 30% от выручки за вычетом выплаченных выигрышей. По оценке Минфина, это принесет в бюджет около 100 миллиардов рублей в год.

Как сообщает "Коммерсант", инициатива предусматривает возрастной ценз для игроков – не менее чем с 21 года, а также функции по профилактике зависимости. При этом в настоящее время онлайн-казино запрещены, а их нелегальный оборот, по оценкам экспертов, превышает 3 триллиона рублей в год.

Первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков во время эфира на радиостанции "Говорит Москва" отметил, что в настоящее время граждане тратят деньги на подобные азартные игры, но отчисления в бюджет не поступают. Поэтому бизнес нужно выводить из серой зоны, убежден сенатор.





Александр Шендерюк-Жидков первый зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Онлайн-казино на сегодняшний день в этом правовом поле Российской Федерации не работают. Соответствующих плат в государственный бюджет тоже не несут <...>. Об этом говорит Минфин, об этом он переживает.

При этом подобные меры не означают легализацию всех онлайн-казино и отказ от борьбы с лудоманией. Сенатор назвал подобные игры "дополнительным источником проблем", поэтому рынок нуждается в корректировке. Кроме того, документы от Минфина с требованиями урегулировать деятельность онлайн-казино в Совфед пока не поступали, уточнил Шендерюк-Жидков.

"Дети начнут играть"

Однако зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с изданием "Абзац" назвал предложенную инициативу "безумием". По мнению парламентария, легализация онлайн-казино может спровоцировать развитие лудомании.



Михаил Делягин зампред комитета Госдумы по экономической политике Эти деньги,, 100 миллиардов рублей, бюджету не нужны, потому что в федеральном бюджете, если верить официальным отчетам Силуанова, 5,2 триллиона рублей на начало года просто лежало на счетах без движения, а 4,4 триллиона рублей – золото и деньги в Фонде национального благосостояния. То есть у нас в кармане 9,6 триллиона, но они хотят развращать людей ради 100 миллиардов.

Отрицательно к инициативе отнесся и член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко. В разговоре с изданием НСН он подчеркнул, что для пополнения бюджета лучше поискать более безопасные источники финансирования.

"Мы не для того в начале 2000-х закрывали казино по всей стране, чтобы сейчас их по новой открывать, еще в онлайн-формате. Онлайн-казино, конечно, будет иметь большую распространенность среди населения, в том числе дети начнут играть. У нас немало людей, которые страдают лудоманией. Если будет открытый доступ в онлайн-казино, начнут играть и деньги проигрывать", – поделился мнением депутат.

При этом лидер фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в разговоре с журналистами воспринял инициативу довольно сдержанно.

"Может, Антон Германович (Силуанов. – Прим. ред.) сам играет в казино, не знаю..." – задался вопросом депутат.

Он также добавил, что у игрового бизнеса есть свои плюсы и минусы.





Леонид Слуцкий депутат Госдумы Не думаю, что нужно снимать сразу все барьеры. <...> А что касается Силуанова, то это самый профессиональный министр финансов за все время. И это не потому, что мы с ним дружим. То, что он говорит, – не хайп, это продумано.

В свою очередь, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале озвучила мнение, что инициатива не только способствует развитию лудомании, но также не соответствует линии стратегического планирования государства.

"Следующим шагом, видимо, будет легализация других теневых сегментов экономики? Например, наркобизнеса? Ведь это тоже недополученная прибыль бюджета, так получается?" – высказалась Мизулина.

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе увидел в легализации онлайн-казино другую проблему – ухудшение демографии. По его мнению, вырученные деньги фактически будут отобраны у российских семей, где есть или появятся игроманы.

"Разумеется, легальные казино и традиционные ценности никак друг с другом несочетаемы. Реальная проблема заключается в доступности нелегальных онлайн-казино, которые, я думаю, заслуживают той судьбы, которая единственно для них возможна в государстве, провозгласившем защиту традиционных ценностей целью своей политики", – подчеркнул Кипшидзе в своем телеграм-канале.

При этом доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 отметил, что предложенная инициатива оставит в выигрыше только бизнес, но не тот, который способен развивать экономику страны.

"По сути, он связан с перераспределением средств от потребителей, не умеющих контролировать себя. То есть ощутимая прибыль будет только для организаторов онлайн-казино, потому что мера легализует, а значит расширит, сферу их деятельности", – объяснил экономист.

Говоря о доходе в 100 миллиардов рублей в год, которые потенциально может получить государство, эксперт назвал это "субъективным, ни на чем не основанном расчетом". Посчитать, сколько желающих реально вкладывают в эту сферу деньги, невозможно, объяснил Сафонов.

Он также добавил, что легализация такого вида деятельности кратно подстегнет активность со стороны мошенников. В конечном итоге убытков может быть больше, чем плюсов, обратил внимание эксперт.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Приведу пример: человек попал в сложную экономическую ситуацию, ему надо выплачивать долги по ипотеке, долги по потребительским кредитам, и он начинает искать выход, отдавая последние средства в онлайн-казино. Кто будет отвечать за то, что семья окажется в состоянии нищеты? В данном случае обязательства по содержанию этой семьи могут перейти на государство.

"Оно, конечно, таких людей бросать не будет. Однако могут "плодиться" желающие расстаться с деньгами в поисках лучшей жизни и счастья, а это неправильно", – подчеркнул Сафонов.

По его мнению, не стоит создавать иллюзии в обществе, что можно разбогатеть не работая. Вероятность выигрыша в подобном случае – один на миллион. Кроме того, первыми в онлайн-казино могут пойти молодые люди, у части которых после "подсадки" возникнет потребность в криминальных источниках дохода, предупредил эксперт.

