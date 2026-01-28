Эрдоган обсудил с Трампом Сирию, сектор Газа и работу "Совета мира"

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Они обсудили ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также работу "Совета мира". Об этом сообщает канцелярия Эрдогана.

Стороны также обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Вашингтоном. В частности, были затронуты торговые отношения двух стран, в первую очередь в сфере оборонной промышленности.

Эрдоган выразил готовность продолжать развитие сотрудничества с США. По его словам, Турция также придает большое значение полному выполнению соглашений о прекращении огня и процессу интеграции в соседней Сирии.

Говоря о ситуации в секторе Газа, глава Турции отметил, что прекращение гуманитарной катастрофы в анклаве и посстановление региона откроют путь к прочному миру на Ближнем Востоке. Эрдоган надеется, что "Совет мира" по Газе будет вести плодотворную работу.

Ранее Трамп подписал устав "Совета мира" по Газе. Церемония прошла в швейцарском Давосе. Американский лидер уточнил, что он будет председателем организации. По мнению, "Совет мира" может стать одной из наиболее важных организаций, когда либо учрежденных.

Президент США позитивно оценил предложение Владимира Путина о возможном взносе России в "Совет мира" по сектору Газа за счет средств из замороженных на Западе российских активов.