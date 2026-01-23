Трамп отозвал у Канады приглашение в "Совет мира"

Фото: whitehouse.gov

Приглашение вступить в "Совет мира", направленное премьер-министру Канады Марку Карни, отозвано. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал "360".

"Совет мира" отзывает свое приглашение к вам по поводу присоединения Канады в самый престижный когда-либо собранный совет лидеров", – написал глава Белого дома в социальной сети Truth Social.

При этом американский лидер не уточнил причины такого решения.

Как ранее указывал Трамп, "Совет мира" выступит временным органом управления в секторе Газа. В его состав от США вошли сам американский президент, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стивен Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, замсоветника по нацбезопасности Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн. Кроме того, членами организации стали экс-премьер Великобритании Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.

В общей сложности в организацию пригласили вступить 58 стран, писали СМИ. В их числе – Россия и Украина, однако они еще не приняли решения по этому вопросу.

При этом Владимир Путин указывал, что Москва готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов. По его словам, РФ может сделать это, чтобы "поддержать палестинский народ и направить эти средства на восстановление сектора Газа и вообще на решение проблем Палестины".