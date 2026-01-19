Форма поиска по сайту

19 января, 13:00

Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в "Совет мира" по Газе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он уточнил, что пока изучаются все детали предложения. Кроме того, Москва надеется на контакты с Вашингтоном для прояснения нюансов.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира", который выступит временным органом управления в секторе Газа.

В его состав вошли как сам глава Белого дома, так и госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стивен Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.

Утверждалось, что каждый из них будет курировать определенное направление работы, имеющее решающее значение для стабилизации и долгосрочного успеха Газы.

Приглашение войти в "Совет мира" также получил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он согласился на предложение и в ответном письме Трампу выразил искреннюю благодарность.

Израиль нанес несколько ударов по Газе

Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
