19 января, 13:00Политика
Путин получил приглашение войти в "Совет мира" по Газе
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин получил по дипломатическим каналам приглашение войти в "Совет мира" по Газе, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он уточнил, что пока изучаются все детали предложения. Кроме того, Москва надеется на контакты с Вашингтоном для прояснения нюансов.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании "Совета мира", который выступит временным органом управления в секторе Газа.
В его состав вошли как сам глава Белого дома, так и госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стивен Уиткофф, предприниматель Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел и инвестор Марк Роуэн.
Утверждалось, что каждый из них будет курировать определенное направление работы, имеющее решающее значение для стабилизации и долгосрочного успеха Газы.
Приглашение войти в "Совет мира" также получил лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он согласился на предложение и в ответном письме Трампу выразил искреннюю благодарность.
Израиль нанес несколько ударов по Газе