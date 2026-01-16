Форма поиска по сайту

16 января, 04:15

Трамп выразил уверенность, что соглашение о разоружении ХАМАС будет достигнуто

Фото: depositphotos/zabelin

США при поддержке посредников обеспечат достижение соглашения о демилитаризации ХАМАС, включая сдачу всего оружия и демонтаж всех тоннелей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"ХАМАС должен немедленно выполнить свои обязательства, включая возвращение последнего тела в Израиль, и без промедления приступить к полной демилитаризации. Как я уже говорил ранее, они могут сделать это легким путем или трудным", – предупредил Трамп.

Глава Белого дома подтвердил начало следующей фазы мирного плана для сектора Газа. Трамп заявил, что с момента прекращения огня его команда помогла доставить в Газу рекордный объем гуманитарной помощи.

"Как председатель "Совета мира", я поддерживаю вновь назначенное палестинское технократическое правительство, Национальный комитет по управлению Газой, при поддержке высокого представителя Совета, для управления Газой в переходный период. Эти палестинские лидеры непоколебимо привержены мирному будущему!" – добавил президент США.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке 9 октября прошлого года.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху допустил формирование нового правительства в секторе Газа после разоружения ХАМАС. Он также опроверг утверждения о том, что якобы стремится продолжать боевые действия в Газе ради того, чтобы удержать свою власть в Израиле.

Новости мира: Израиль может забрать 180 га ценной земли на западном берегу Иордана

Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
