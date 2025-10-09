Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Израиль и палестинское движение ХАМАС подписали первые договоренности в рамках мирного плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

В рамках первой фазы ХАМАС освободит всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию.

"Все стороны будут обращаться справедливо! Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали с нами, чтобы сделать это историческое и беспрецедентное событие возможным", – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее Трамп сообщал, что может посетить Ближний Восток в конце текущей недели в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. Он уточнил, что может приехать на Ближний Восток в субботу или воскресенье, 11 или 12 октября.

Американский лидер планирует посетить Египет, однако он также допустил рабочий визит в сектор Газа. Трамп не исключил, что ХАМАС может освободить всех заложников еще до его визита на Ближний Восток.