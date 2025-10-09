Трамп допустил визит в Газу в рамках своей поездки на Ближний Восток

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп сообщил, что под визитом на Ближний Восток в конце этой недели подразумевал поездку в Египет, однако он не исключает, что может также посетить и сектор Газа. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что Египет больше всего подходит для поездки, так как именно там проходят переговоры по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. По словам американского лидера, он вскоре может понадобится в близких к сделке переговорах.

"Госсекретарь (Марко Рубио. – Прим. ред.) сказал, что мы очень близки к сделке по Ближнему Востоку. Очень скоро я им понадоблюсь", – цитирует Трампа РИА Новости.

Глава Белого дома также не исключил, что ХАМАС может освободить всех заложников еще до его визита на Ближний Восток.

Ранее Трамп заявил, что может посетить Ближний Восток в конце текущей недели в связи с переговорами об урегулировании ситуации в регионе. Он уточнил, что может приехать на Ближний Восток в субботу или воскресенье, 11 или 12 октября.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что план Трампа по урегулированию ситуации в Газе является в настоящее время лучшим вариантом, что "есть на столе". При этом Россия готова помогать в вопросе урегулирования в Палестине.