Путин обсудил с Нетаньяху план Трампа по Газе

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили в телефонном разговоре план президента США Дональда Трампа по нормализации ситуации в секторе Газа, передает пресс-служба Кремля.

Российский лидер подтвердил неизменную позицию Москвы в поддержку комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой арене.

"Проведен обмен мнениями по другим региональным темам. В частности, высказана заинтересованность в поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы", – добавили в Кремле.

Ранее Трамп опубликовал план по завершению палестино-израильского конфликта. Предложение в том числе предполагает немедленное прекращение боевых действий, вывод израильских военных и заморозку конфликта в обмен на освобождение заложников.

Кроме того, члены палестинского движения ХАМАС должны отказаться от участия в управлении анклавом.

Позже представители ХАМАС согласились передать управление Газой независимому органу власти, освободить живых заложников и вернуть тела погибших.

В свою очередь, правительство Израиля отдало армии приказ приостановить наступательные действия в Газе.