12 января, 11:57

Спорт

Болельщик "Норвича" умер во время матча 1/32 финала Кубка Англии по футболу

Фото: AP Photo/Jon Super

Болельщик английского клуба "Норвич Сити" скончался во время матча 1/32 финала Кубка Англии по футболу. Об этом сказано на сайте команды.

В воскресенье, 11 января, "Норвич", участвовавший во втором по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии, одержал победу над "Уолсолл" (четвертом по значимости дивизионе. – Прим. ред.) со счетом 5:1.

Болельщику, которому стало плохо на стадионе, пытались оказать экстренную помощь, однако спасти его не удалось. Семье мужчины уже сообщили о произошедшем. Клуб пообещал оказать родным умершего необходимую помощь.

Команда также поблагодарила медперсонал, службу безопасности и находившихся рядом болельщиков за их действия по оказанию помощи в чрезвычайной ситуации.

Ранее 50-летний болельщик мадридского "Реала" умер от сердечного приступа, который он перенес во время футбольного матча против "Барселоны".

"Реал" обыграл соперника со счетом 2:1, однако нападающий мадридского клуба Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти. После этого один из болельщиков почувствовал себя плохо. Другие фанаты просили судью прервать игру, однако он не услышал просьб, поэтому матч продолжился. Врачам не удалось спасти мужчину.

