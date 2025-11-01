Фанат "Реала" умер от сердечного приступа после незабитого Мбаппе пенальти

Фото: AP Photo/Bernat Armangue

50-летний болельщик мадридского "Реала" умер от сердечного приступа, который он перенес во время футбольного матча против "Барселоны". Об этом сообщается в Instagram (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) фан-клуба "Реала" в Израиле.

"Эль-Класико" состоялось 26 октября. "Реал" обошел соперника со счетом 2:1, однако нападающий мадридского клуба Килиан Мбаппе не сумел реализовать пенальти на 52-й минуте.

После пенальти один из болельщиков почувствовал себя плохо. Люди, которые находились рядом на трибунах, просили судью прервать игру, однако он не услышал просьб, поэтому матч продолжился. Врачам не удалось спасти мужчину.

"Принесли дефибриллятор, тут же провели сердечно-легочную реанимацию и отвезли его в больницу в Мадриде, где констатировали смерть. Врач сказал, что он умер сразу после того, как потерял сознание", – рассказал сын скончавшегося.

Он добавил, что его отец был фанатом мадридского клуба с 2009 года и несколько раз посещал матчи со своими детьми. Однако у болельщика оставалась мечта посетить "Эль-Класико". Он прилетел в Испанию вместе с другом, который и пригласил мужчину на матч.

