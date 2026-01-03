Форма поиска по сайту

03 января, 08:24

Политика
Депутат Аксаков: меры по защите от "схемы Долиной" примут в первом квартале 2026 года

В ГД рассказали, когда в России примут меры по защите от "схемы Долиной"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Павел Селезнев

Меры по защите от "схемы Долиной" при покупке квартиры могут принять в России уже в первом квартале 2026 года, рассказал РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он подчеркнул, что важно прописать нормы, благодаря которым граждане смогут покупать жилье на вторичке без опасений. В частности, предлагается сделать период охлаждения на неделю. То есть в период осуществления сделки средства будут временно заблокированы на депозите. В таком случае продавец получит их уже после заключения договора.

Также есть предложение, согласно которому деньги будут перечисляться продавцу сразу, но должен будет фиксироваться тот факт, что их получил именно продавец, а не сторонние лица.

Аксаков рассказал и о еще одной инициативе. Предлагается разрешить осуществлять такие сделки только безналичным путем. Благодаря этому станет меньше и таких случаев, когда квартиру якобы продают по одной цене, а затем называют другую.

Ранее суд в Санкт-Петербурге впервые прекратил производство по гражданскому иску продавца квартиры к покупателю по "схеме Долиной". В ходе разбирательства между сторонами было заключено мировое соглашение.

Термин "схема Долиной" появился после дела певицы Ларисы Долиной, которая продала квартиру под влиянием мошенников. Однако артистке удалось через суд оспорить сделку по продаже квартиры, в результате чего она сохранила право собственности на это жилье.

