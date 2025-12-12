Суд в Санкт-Петербурге впервые прекратил квартирный спор по "схеме Долиной"

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Суд в Санкт-Петербурге впервые прекратил производство по гражданскому иску продавца квартиры к покупателю по "схеме Долиной" (певицы Ларисы Долиной). Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

В июле 2024 года гражданка по имени Маргарита продала свою квартиру покупателю по имени Константин за 5 миллионов рублей. Затем выяснилось, что продавец стала жертвой мошенников, которые представлялись сотрудниками МВД, ЦБ и ФССП и вынудили ее продать квартиру и передать им средства. Поэтому Маргарита обратилась в полицию и в суд с требованием признать сделку недействительной.



"В ходе разбирательства между сторонами 11 декабря заключено мировое соглашение. Производство по делу прекращено. Определение подлежит немедленному исполнению", – указала глава пресс-службы.

Уточняется, что стороны расторгают договор купли-продажи, истец вернет 5 миллионов рублей ответчику, а сам ответчик освободит квартиру.

Термин "схема Долиной" появился после дела певицы, которая продала квартиру под влиянием мошенников. Однако артистке удалось через суд оспорить сделку по продаже квартиры, в результате чего она сохранила право собственности на это жилье.

Известно, что в Санкт-Петербурге за 2024 и 2025 годы районными судами были рассмотрены 52 гражданских спора по "схеме Долиной". В 29 случаях иски были удовлетворены, а в 23 – нет. При этом все суды обязывали покупателей вернуть квартиры прежним собственникам, а продавцы, в свою очередь, должны были вернуть средства.

