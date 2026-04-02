02 апреля, 11:05

Мужчине дали 8 лет строгого режима за избиение матери до смерти в Путилкове

Фото: МАХ/"Прокуратура Московской области"

Мужчине дали 8 лет строгого режима за избиение матери до смерти в Путилкове, сообщила пресс-служба СК Подмосковья.

Следствием и судом было установлено, что 28 декабря 2025 года 62-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, нанес матери множественные удары по голове и туловищу во время конфликта. Женщина скончалась, а злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.

Следователи провели более 10 допросов, получили заключения судебно-медицинской, молекулярно-генетической и психолого-психиатрической экспертиз. Доказательства, собранные следователем следственного отдела по Красногорску, признаны судом достаточными для вынесения приговора.

Мужчина признан виновным по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее в Омской области 19-летний молодой человек зарезал своего 42-летнего отчима. После этого злоумышленник с ножом в руках начал преследовать 48-летнего соседа, попытавшегося оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Он также получил удар ножом в шею.

