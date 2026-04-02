Новости

Новости

02 апреля, 12:38

Морепродукты с рыбных рынков "Москва – на волне" помогут разнообразить постное меню

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В этом году, согласно церковному уставу, разнообразить рацион во время Великого поста блюдами из рыбы можно только в Вербное воскресенье, 5 апреля. Приобрести эти продукты можно на рыбных рынках "Москва – на волне", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На прилавках представлен широкий ассортимент свежей и охлажденной продукции. Там можно найти форель, кижуч, кету, нерку, сарган и сибас.

Повар рыбного рынка в Митине Владимир рекомендовал не перегружать благородную рыбу сложными соусами. По его словам, достаточно оливкового масла, соли, перца и ароматных трав.

В Лазареву субботу, 4 апреля, соблюдающим пост разрешается есть икру. На рынках "Москва – на волне" покупатели могут приобрести икру щуки, осетровых рыб, горбуши, кеты, кижуча, нерки, трески и минтая.

Кроме того, гостям доступны морепродукты, которые можно включить в рацион во время Великого поста. Например, северная, магаданская и мурманская креветка продается в варено-мороженом виде, а также вяленая и на шпажке в маринадах.

Командорского кальмара можно найти в виде свежемороженого филе, цельных тушек и щупалец. Морской гребешок же продается свежим или свежемороженым.

Мясо кальмара, мидий и креветок насыщает организм легкоусвояемым белком, а также содержит йод, селен, фосфор и витамины группы B. Эти вещества поддерживают работу щитовидной железы, нервной системы и обмен веществ.

На весь период поста на ассортимент этих морепродуктов действует скидка 10% как на рынках "Москва – на волне", так и при оформлении онлайн-заказа.

Приобрести радужную форель, икру, готовые блюда и полуфабрикаты можно не только на рыбных рынках, но и городских ярмарках. На указанных площадках появилась также рыба из Карелии: зубатка, пикша, масляная рыба, онежский лещ, налим, щука и ряпушка. Это стало возможно благодаря соглашению о межрегиональном сотрудничестве, подписанному Сергеем Собяниным и главой республики Артуром Парфенчиковым.

"Новости дня": рыбу со скидкой 10% можно купить на рынках "Москва – на волне"

