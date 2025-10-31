В Госдуме предложили продавать рыбу за полцены по четвергам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Продавать рыбу в РФ по четвергам следует со скидкой 50%. Таким мнением поделился председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Выгода здесь не только для населения. Для поставщиков бесконечное подорожание и снижение потребления грозит падением спроса. И наоборот", – передает его слова ТАСС.

По мнению Миронова, торговля "отобьет свое" за счет роста продаж. Он также указал, что цены на рыбу растут так, что минтай "становится деликатесом". В связи с этим необходимо принять комплекс мер, от логистики до регулирования экспорта, уверен парламентарий. Однако когда будут предприняты соответствующие шаги и скажутся ли они на доступности цен – неизвестно.

"Нам нужны конкретные подвижки уже сейчас", – резюмировал депутат.

Ранее Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди горожан. Он подчеркнул, что сейчас он отстает от нормы, которая рекомендована Минздравом. По словам главы государства, от потребления морепродуктов зависит здоровье нации. Президент указал, что в странах, где потребление рыбы выше, чем в России, выше и продолжительность жизни.

