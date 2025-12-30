Эксперт Бахарев оценил эффект от введения рейтинга автошкол

МВД представило список критериев, по которым будут оценивать эффективность обучения в российских автошколах. Как это скажется на качестве подготовки водителей, разбиралась Москва 24.

Проверка на эффективность

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России появится перечень критериев оценки работы автошкол, сообщили в пресс-центре ведомства. В ведомстве отметили, что работа таких учреждений будет оцениваться по результатам сдачи экзаменов и сведениях об аварийности по вине их выпускников, водительский стаж которых составляет менее двух лет.

Перечень показателей, критерии и периодичность оценки утвердят отдельным документом МВД. В настоящее время проект проходит процедуру общественного обсуждения.





из сообщения МВД РФ Предполагаемые изменения направлены на создание инструментов для осознанного выбора конкретной автошколы гражданами, планирующими соответствующее обучение.

Закон о введении в стране единой системы оценки эффективности автошкол Владимир Путин подписал 28 ноября 2025 года. Изменения должны вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.

При этом ранее в Национальном автомобильном союзе (НАС) предложили разрешить россиянам готовиться к экзаменам в ГАИ без обязательного обучения в автошколах. По мнению авторов идеи, теоретическую часть с первого раза сдают около 40% учеников. Это значит, что существующая система выполняет лишь функцию сбора денег, убеждены в НАС.

Заставят работать?

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров

По мнению автоэксперта Константина Лигачева, новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных.

"Цель нововведения – бороться с такими заведениями и повысить качество подготовки, чтобы водитель после получения прав мог нормально ездить", – сказал эксперт в разговоре с Москвой 24.

По его словам, новички, которые только выпустились из автошкол, часто испытывают сильный страх во время вождения. Это нередко говорит о том, что инструктор не объяснил, как вести себя в конкретных ситуациях на дороге. Благодаря новому рейтингу, автошколы задумаются о качестве обучения и увеличении количества часов вождения в случае необходимости, убежден специалист.





Константин Лигачев автоэксперт При этом крайне важно выбрать хорошего инструктора. Профессионал обучит подопечного так, чтобы минимизировать страхи. А тот, кто просто отрабатывает часы, может лишь запугать ученика, что приведет к нервозности и еще большим ошибкам.

При выборе грамотного специалиста эксперт посоветовал доверять сарафанному радио, поскольку реклама не всегда отражает действительность. Настоящие профессионалы обычно востребованы именно благодаря рекомендациям.

"Что касается выбора автошколы, большинство также ориентируется на отзывы знакомых. Все организации имеют необходимый пакет документов и лицензию, но просто прийти и посмотреть на бумаги не самый лучший сценарий", – отметил эксперт.

Если в процессе станет ясно, что занятия не приносят знаний и результата, следует для начала поговорить с руководством школы. Возможность ее смены и возврата денег зависит от условий договора, который заключил ученик. Поэтому, чтобы не допустить проблем, с документом важно внимательно ознакомиться при подписании, указал Лигачев.

В свою очередь, автоэксперт Владимир Бахарев в разговоре с Москвой 24 предположил, что внедрение критериев повлияет на цены обучения.

"Может произойти так: чем выше рейтинг, тем больше окажется стоимость прохождения курса вождения", – отметил он.

В качестве позитивного примера регулирования деятельности автошкол специалист привел Германию, где ученик платит не за курс, а за каждое занятие. Смысл в том, что, если инструктор отработал плохо, есть вариант не прийти на следующее занятие и поменять преподавателя. Таким образом, клиент не привязан к учебной организации.

В России же ученик зачастую привязан к конкретной автошколе и определенному инструктору, так как заплатил за курс целиком, отметил Бахарев.

"При этом нередко встречается такое, что человека стараются быстрее выпустить, не обучив в достаточной степени. Ученик здесь, по сути, как объект бизнеса. Если он занимается дольше, чем предусмотрено планом их занятий, то становится для них убыточной единицей", – рассказал эксперт.





Владимир Бахарев автоэксперт Если ученик понял, что в конкретной школе его не особо обучают, он не может просто сменить ее и уйти в другую. В таком случае сгорит часть оплаченного курса. А если человек проживает в небольшом городе, у него в целом может не быть возможности сменить автошколу. В таком случае рейтинг никак не повлияет на отсутствие альтернатив.

Чтобы обезопасить себя от возможных проблем, эксперт порекомендовал выбирать автошколу, соблюдая следующий алгоритм: определить место, соответствующее требованиям ГАИ для сдачи экзаменов (информацию можно найти на сайте Госавтоинспекции), а уже затем изучить отзывы о нем, заключил Бахарев.

