Эксперт Бахарев оценил эффект от введения рейтинга автошкол

МВД представило список критериев, по которым будут оценивать эффективность обучения в российских автошколах. Как это скажется на качестве подготовки водителей, разбиралась Москва 24.
Проверка на эффективность
В России появится перечень критериев оценки работы автошкол, сообщили в пресс-центре ведомства. В ведомстве отметили, что работа таких учреждений будет оцениваться по результатам сдачи экзаменов и сведениях об аварийности по вине их выпускников, водительский стаж которых составляет менее двух лет.
Перечень показателей, критерии и периодичность оценки утвердят отдельным документом МВД. В настоящее время проект проходит процедуру общественного обсуждения.
Закон о введении в стране единой системы оценки эффективности автошкол Владимир Путин подписал 28 ноября 2025 года. Изменения должны вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
При этом ранее в Национальном автомобильном союзе (НАС) предложили разрешить россиянам готовиться к экзаменам в ГАИ без обязательного обучения в автошколах. По мнению авторов идеи, теоретическую часть с первого раза сдают около 40% учеников. Это значит, что существующая система выполняет лишь функцию сбора денег, убеждены в НАС.
Заставят работать?
По мнению автоэксперта Константина Лигачева, новые критерии помогут выявить автошколы, которые предоставляют свои услуги хуже остальных.
"Цель нововведения – бороться с такими заведениями и повысить качество подготовки, чтобы водитель после получения прав мог нормально ездить", – сказал эксперт в разговоре с Москвой 24.
По его словам, новички, которые только выпустились из автошкол, часто испытывают сильный страх во время вождения. Это нередко говорит о том, что инструктор не объяснил, как вести себя в конкретных ситуациях на дороге. Благодаря новому рейтингу, автошколы задумаются о качестве обучения и увеличении количества часов вождения в случае необходимости, убежден специалист.
При выборе грамотного специалиста эксперт посоветовал доверять сарафанному радио, поскольку реклама не всегда отражает действительность. Настоящие профессионалы обычно востребованы именно благодаря рекомендациям.
"Что касается выбора автошколы, большинство также ориентируется на отзывы знакомых. Все организации имеют необходимый пакет документов и лицензию, но просто прийти и посмотреть на бумаги не самый лучший сценарий", – отметил эксперт.
Если в процессе станет ясно, что занятия не приносят знаний и результата, следует для начала поговорить с руководством школы. Возможность ее смены и возврата денег зависит от условий договора, который заключил ученик. Поэтому, чтобы не допустить проблем, с документом важно внимательно ознакомиться при подписании, указал Лигачев.
В свою очередь, автоэксперт Владимир Бахарев в разговоре с Москвой 24 предположил, что внедрение критериев повлияет на цены обучения.
"Может произойти так: чем выше рейтинг, тем больше окажется стоимость прохождения курса вождения", – отметил он.
В качестве позитивного примера регулирования деятельности автошкол специалист привел Германию, где ученик платит не за курс, а за каждое занятие. Смысл в том, что, если инструктор отработал плохо, есть вариант не прийти на следующее занятие и поменять преподавателя. Таким образом, клиент не привязан к учебной организации.
В России же ученик зачастую привязан к конкретной автошколе и определенному инструктору, так как заплатил за курс целиком, отметил Бахарев.
"При этом нередко встречается такое, что человека стараются быстрее выпустить, не обучив в достаточной степени. Ученик здесь, по сути, как объект бизнеса. Если он занимается дольше, чем предусмотрено планом их занятий, то становится для них убыточной единицей", – рассказал эксперт.
Чтобы обезопасить себя от возможных проблем, эксперт порекомендовал выбирать автошколу, соблюдая следующий алгоритм: определить место, соответствующее требованиям ГАИ для сдачи экзаменов (информацию можно найти на сайте Госавтоинспекции), а уже затем изучить отзывы о нем, заключил Бахарев.