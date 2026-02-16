Фото: ТАСС/Zuma/Pavlo Pakhomenko

Жители освобожденной территории Харьковской области часто обращаются к властям с вопросом о проведении референдума о вхождении в состав России. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

По его словам, вопросы о статусе территории люди задают практически каждый день, диалоги ведутся ежедневно. Людей интересует, возможно ли проведение референдума по примеру Донбасса и Новороссии.

Ганчев отметил, что возможность проведения референдума зависит от самих жителей Харьковской области. Их решение уже в дальнейшем будет рассматриваться властями. Возможен выход на высшее руководство страны с просьбой оказать поддержку в этом и других вопросах.

При этом, добавил глава ВГА, властям освобожденной части территории неизвестно, будет ли статус региона обсуждаться в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что статус Харьковской области еще не определен. Местные жители не признают украинскую власть, однако пока регион не является частью России.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что территориальные вопросы будут обсуждаться на предстоящих переговорах по украинскому урегулированию в Женеве. По его словам, темы, которые предстоит обсудить делегациям, связаны с требованиями России, поэтому здесь необходимо участие главного переговорщика Владимира Мединского.

Третий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. В консультациях будут участвовать все стороны, присутствовавшие на предыдущих встречах, – Россия, Украина и США.

