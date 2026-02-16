Форма поиска по сайту

16 февраля, 17:38

Происшествия

Гособвинение запросило пожизненное заключение исполнителям теракта в "Крокусе"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Гособвинение потребовало пожизненное заключение четверым непосредственным исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил адвокат потерпевших Даниэль Готье в беседе с ТАСС.

Ходатайство, направленное во 2-й Западный окружной военный суд, также предполагает содержание Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова и Саидакрами Муродали Рачабализоды (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в колонии особого режима.

Для остальных 15 фигурантов, в числе которых Умеджон Солиев, Мустаким Солиев, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Зоир Шарипзода, Якубджони Давлатхон Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, а также Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон (все внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвинение запросило сроки от 19 лет до пожизненного лишения свободы.

"Потерпевшие и их адвокаты также высказались по данному преступлению, полностью поддержали гособвинителя и попросили суд удовлетворить гражданские иски в полном объеме. Также потерпевшие просят назначить подсудимым соразмерное наказание содеянному, чтобы восстановить справедливость", – добавил Готье.

Прения сторон в закрытом режиме начались во 2-м Западном окружном военном суде в 11:00 в понедельник, 16 февраля. В рамках слушания выступят и обвиняемые, которым также предоставят возможность сказать последнее слово.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли стрельбу по людям, а затем устроили пожар. В результате погибли 150 человек.

Уголовное дело против 19 фигурантов было выделено в отдельное производство. В числе обвиняемых есть как исполнители преступления, так и их пособники.

Следственный комитет России установил все этапы подготовки теракта. Выяснилось, что преступление организовали украинские спецслужбы. Таким образом они рассчитывали дестабилизировать деятельность органов власти и расшатать внутриполитическую обстановку в России.

Читайте также


Сюжет: Теракт в "Крокус Сити Холле"
судыпроисшествия

