22 марта, 20:30Происшествия
Стрельба произошла в "Крокус Сити Холле"
По информации источника, находившихся внутри людей сейчас эвакуируют.
В момент инцидента в "Крокус Сити Холле" проходил концерт группы "Пикник". Оперативные службы сообщают, что в результате произошедшего они не пострадали.
Агентство сообщает, что в здание ворвались минимум трое людей в камуфляже. Они стреляли из автоматического оружия. Предполагается, что есть раненые. Информация о пострадавших, погибших и обстоятельствах произошедшего уточняется, отметили в оперативных службах.
Как сообщает РИА Новости, после стрельбы в здании произошел пожар. В свою очередь, источник Агентства "Москва" заявил, что в здании начала рушиться кровля.
"Пожару присвоен ранг номер три. Несколько человек оказались отрезаны огнем", – информировал собеседник агентства.
В связи с произошедшим к объекту отправили сотрудников столичных подразделений СОБР и ОМОН. Более того, на место ЧП готовятся к отправке вертолеты Московского авиацентра. Сейчас туда уже вылетели два вертолета Ка-32.
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