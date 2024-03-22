Стрельба произошла в "Крокус Сити Холле"

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В "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске неизвестные открыли стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По информации источника, находившихся внутри людей сейчас эвакуируют.

В момент инцидента в "Крокус Сити Холле" проходил концерт группы "Пикник". Оперативные службы сообщают, что в результате произошедшего они не пострадали.

Агентство сообщает, что в здание ворвались минимум трое людей в камуфляже. Они стреляли из автоматического оружия. Предполагается, что есть раненые. Информация о пострадавших, погибших и обстоятельствах произошедшего уточняется, отметили в оперативных службах.

Как сообщает РИА Новости, после стрельбы в здании произошел пожар. В свою очередь, источник Агентства "Москва" заявил, что в здании начала рушиться кровля.

"Пожару присвоен ранг номер три. Несколько человек оказались отрезаны огнем", – информировал собеседник агентства.

В связи с произошедшим к объекту отправили сотрудников столичных подразделений СОБР и ОМОН. Более того, на место ЧП готовятся к отправке вертолеты Московского авиацентра. Сейчас туда уже вылетели два вертолета Ка-32.



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