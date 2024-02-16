16 февраля, 18:59Происшествия
Суд арестовал бойца ММА Очаева после стрельбы в центре Москвы
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Хамовнический суд Москвы арестовал зачинщика перестрелки после ДТП в центре Москвы бойца ММА Расула Очаева. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
Уточняется, что он обвиняется по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство"). Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля.
Как добавила столичная прокуратура, Очаев признал вину частично. Во время заседания он попросил избрать ему не связанную с лишением свободы меру наказания.
Конфликт со стрельбой случился на улице Плющихе в центре столицы вечером 14 февраля. В ходе ссоры между гражданами один из его участников несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. В результате пострадали три человека.
В ГУ МВД РФ по Москве уточнили, что конфликт на улице Плющихе случился между четырьмя гражданами во время оформления ДТП с незначительными повреждениями. Специалисты Госавтоинспекции установили личности всех участников инцидента.
На следующий день правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после конфликта со стрельбой. Открывшего огонь после разрешения врачей доставят в подразделение СК, сообщали в ведомстве.
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