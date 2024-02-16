Суд арестовал бойца ММА Очаева после стрельбы в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Хамовнический суд Москвы арестовал зачинщика перестрелки после ДТП в центре Москвы бойца ММА Расула Очаева. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что он обвиняется по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство"). Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 апреля.

Как добавила столичная прокуратура, Очаев признал вину частично. Во время заседания он попросил избрать ему не связанную с лишением свободы меру наказания.

Конфликт со стрельбой случился на улице Плющихе в центре столицы вечером 14 февраля. В ходе ссоры между гражданами один из его участников несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета. В результате пострадали три человека.

В ГУ МВД РФ по Москве уточнили, что конфликт на улице Плющихе случился между четырьмя гражданами во время оформления ДТП с незначительными повреждениями. Специалисты Госавтоинспекции установили личности всех участников инцидента.

На следующий день правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" после конфликта со стрельбой. Открывшего огонь после разрешения врачей доставят в подразделение СК, сообщали в ведомстве.

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