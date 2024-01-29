Суд приговорил экс-следователя по делу о перестрелке в "Москва-Сити" к 11 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам колонии общего режима бывшего следователя Следственного комитета РФ Левона Агаджаняна, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Мужчину признали виновным в фальсификации доказательств и привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в деловом центре "Москва-сити".

В 2020 году Басманный суд арестовал Агаджаняна, обвинив в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями".

Перестрелка в "Москва-Сити" произошла 17 ноября 2017 года. Стрельба началась в башне "Око" между телохранителями двух бизнесменов. Среди шести пострадавших – сотрудники ЧОПа, один из раненых скончался в больнице.