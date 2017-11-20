Дело о перестрелке в "Москва-Сити" будут расследовать как особо важное

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Делом о перестрелке в "Москва-Сити", в которой пострадали шесть человек, займется управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России.

Поручение дал руководитель ГСУ СК по городу Александр Дрыманов. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство двух и более лиц, сообщает пресс-служба управления по Москве.

Вечером 17 ноября 2017 года на банкете в ресторане Crystal BallRoom в башне "Око", где было около 260 гостей, произошел конфликт. По информации московского ГСУ СК РФ, ссора случилась между неустановленными посетителями центра и охранниками.

Сообщалось, что охранники попросили водителя Mercedes припарковаться правильно, чтобы не мешать проходу гостей в здание. Вместо этого из вставших рядом авто вышли несколько человек и прошли в здание. После этого послышались крики и стрельба. Стрельба продолжилась в холле и банкетном зале на четвертом этаже.

Шесть охранников получили огнестрельные ранения, преступники скрылись с места произошедшего. Пострадавшим оказали медицинскую помощь в больнице.

Первым задержали на Кутузовском проспекте машину с 31-летним Эльдаром Хамидовым на пассажирском сидении. Позже на Можайском шоссе остановили Toyota, где также были подозреваемые. Всего сейчас задержаны шесть человек.

Подробнее о том, что случилось в этот день, читайте в нашем материале.