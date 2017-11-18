Полицейские опросили более 60 очевидцев стрельбы в "Москва-Сити"

18 ноября, 22:13
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Полицейские допросили более 60 свидетелей перестрелки в башне "Око" комплекса "Москва-Сити". Правоохранители поговорили с обслуживающим персоналом, работавшим на банкете.
"На праздновании юбилея собралось около 260 человек, мероприятие обслуживали около 80 официантов. Правоохранители допросили 63 человека из числа присутствовавших на празднике официантов", – цитирует ТАСС своего источника в правоохранительных органах.
Свидетели заявили о том, что стрельба началась в пятницу около 21:00. В этот момент в ресторане праздновали юбилей, на который пригласили звезд шоу-бизнеса. Мероприятие охраняли более десяти человек, включая работников ФГУП "Охрана" Росгвардии.
Конфликт завязался на парковке у здания, когда охранники попросили водителя Mercedes припарковаться правильно, чтобы не мешать проходу гостей в здание. Вместо этого из вставших рядом авто вышли несколько человек, предположительно уроженцев Северного Кавказа и прошли в здание. После этого послышались крики и стрельба, рассказал собеседник агентства.
Стрельба продолжилась в холле и банкетном зале на четвертом этаже. "Очевидцы говорят, что один из стрелявших приказал всем лечь на пол, среди гостей началась паника. В числе раненых оказались один из нападавших и сотрудники охраны", – сообщили в правоохранительных органах.
Вечером 17 ноября на территории комплекса "Москва-Сити" началась перестрелка между неизвестными и сотрудниками частного охранного предприятия. Шесть охранников получили ранения. Нападавшие скрылись с места преступления.
Позднее сообщалось о задержании четырех подозреваемых. Остальных участников инцидента продолжают искать, по городу объявлен план "Перехват".
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