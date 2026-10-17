Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите G20 в Майами

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Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома высказался за участие Владимира Путина в саммите G20, который пройдет в декабре в Майами (штат Флорида). При этом американский лидер признался, что не знает, приедет ли российский президент на встречу.

"Я не знаю, приедет ли он. Безусловно, я бы хотел, чтобы он присутствовал", – заявил Трамп.

Вопрос об участии Путина в мероприятии пока остается открытым. Российская сторона еще не приняла окончательного решения о поездке президента.

Ранее шерпа России в G20, начальник экспертного управления президента России Денис Агафонов сообщил, что решение об участии Владимира Путина в декабрьском саммите примут ближе к дате его проведения. Об этом он заявил на пресс-конференции в российском посольстве в Вашингтоне.