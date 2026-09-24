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24 сентября, 19:07

Политика

Каллас призналась, что ей было неприятно услышать о приглашении Путина на G20

Фото: ТАСС/DPA/Picture-Alliance/Michael Brandt

Глава евродипломатии Кая Каллас негативно восприняла приглашение Владимира Путина на саммит "Большой двадцатки" (G20). Об этом она рассказала в беседе с CNN, слова дипломата передает главный аналитик телеканала по вопросам нацбезопасности Джим Шутто в соцсети X.

"Это было очень неприятно услышать", – заявила Каллас.

Саммит G20 пройдет 14–15 декабря 2026 года в Майами. Американский президент Дональд Трамп ранее заявлял , что хочет официально пригласить Путина на мероприятие, так как участие президента РФ в мероприятии, по его мнению, было бы полезным.

Премьер Италии Джорджа Мелони высказала недовольство по поводу инициативы Трампа. По ее словам, сейчас настало время для западных стран потребовать от президента РФ предпринять шаги навстречу, а не наоборот.

В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что вопрос о возможной поездке главы государства на саммит пока не обсуждался. Однако госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что Путин примет приглашение. Москва поблагодарила Штаты за данный шаг с их стороны.

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