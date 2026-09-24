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24 сентября, 21:43

Происшествия

Прокуратура требует взыскать 1,4 млрд рублей у бывшего главы Ессентуков и его семьи

Фото: depositphotos/Keola

Прокуратура Ставропольского края направила в суд иск о взыскании в доход государства 1,4 миллиарда рублей, полученных незаконно бывшим главой Ессентуков Константином Скоморохиным, его семьей и доверенными лицами. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Как установило ведомство, чиновник выводил из муниципальной собственности земельные участки. В частности, Скоморохин передал своей супруге участок площадью более 8,7 тысячи квадратных метров в водоохранной зоне реки Капельной. На этом участке возвели жилой дом, в котором проживала семья бывшего главы города.

Помимо этого, в интересах супруги бывшего чиновника незаконно приватизировали свыше 50 гектаров земель, которые ранее относились к краевому совхозу. Также были обнаружены нарушения антикоррупционных запретов: на аффилированных лиц оформили и купили более 50 объектов недвижимости и более 50 автомобилей, а на подконтрольные компании записали порядка 70 объектов недвижимости.

Прокурор региона Юрий Немкин направил в Ессентукский городской суд иск об обращении в доход Российской Федерации незаконно полученного имущества бывшего чиновника, его семьи и доверенных лиц.

Прокуратура Ессентуков ранее потребовала взыскать более 101 миллиона рублей с бывшей сотрудницы инспекции госстройнадзора Минстроя Ставропольского края. За 19 лет службы она приобрела имущество на эту сумму, однако в рамках антикоррупционной проверки не смогла подтвердить "законность происхождения дорогостоящих активов".

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