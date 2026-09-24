Актеру Трибунцеву вызвали скорую помощь в московский Театр Наций

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актеру Тимофею Трибунцеву вызвали скорую помощь в московский Театр Наций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе культурного учреждения.

Перед началом презентации спектакля "Дон Кихот" в театре Трибунцеву, который играет главную роль в постановке, стало плохо. Причиной стали боли в спине. В связи с этим вызывали медиков, однако от госпитализации он отказался.

В театре заявили, что, несмотря на плохое самочувствие Трибунцева, спектакль состоится. Показ постановки "Дон Кихот" пройдет 24 сентября без изменений.

"С Трибунцевым все в порядке", – уточнили в театре.

Ранее российский актер и шоумен Сергей Светлаков объяснил свои регулярные поездки в дорогостоящую детокс-клинику. Артист опроверг слухи о проблемах со здоровьем.

По словам Светлакова, около 10 лет он старается раз в год проходить полную проверку организма и совмещать обследования с отдыхом. При этом артист подчеркнул, что посещение клиники не связано с какими-либо заболеваниями или его психологическим состоянием.

