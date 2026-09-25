Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: Москва 24

Ограничения на полеты отменены в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент оба аэропорта восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы.

Временные ограничения вводились во Внуково и Домодедово в ночь на 25 сентября. Авиагавани принимали и отправляли самолеты лишь по согласованию с уполномоченными органами.

Меры безопасности объявлялись в столичных аэропортах в связи с попыткой атаки БПЛА на Москву. С полуночи на подлете к столице было ликвидировано 17 вражеских беспилотников.