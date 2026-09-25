МВД Франции запретило доступ на мессы Папы Римского десяткам человек

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Полиция Франции запретила десяткам человек посещать мероприятия с участием Папы Римского Льва XIV из-за их экстремистской деятельности. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил глава ведомства Лоран Нуньес.

По его словам, речь идет о гражданах, известных правоохранительным органам по связи с радикальным исламизмом, а также ультралевых и ультраправых.

Нуньес пояснил, что был составлен список лиц, которые, по мнению МВД, могут угрожать общественной безопасности. В отношении этих граждан издаются указы о запрете на появление в зоне проведения крупных мероприятий.

До этого министр сообщал, что на время визита понтифика ведомство привлечет к обеспечению безопасности 13 тысяч полицейских.

Папа Римский посетит Францию с 26 по 28 сентября. В Париже Лев XIV совершит службу в соборе Парижской Богоматери, проведет мессу на площади Согласия, где ожидаются сотни тысяч верующих, и посетит штаб-квартиру ЮНЕСКО.

Ранее Лев XIV провел первую мессу в соборе Саграда Фамилия. Также он освятил центральную башню Иисуса Христа. Отмечалось, что на службе присутствовал король Испании Филипп VI.