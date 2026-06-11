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11 июня, 11:05

В мире

Папа Римский провел первую службу в соборе Саграда Фамилия

Фото: Getty Images/Europa Press/Pool/Kike Rincon

Первая месса прошла в соборе Саграда Фамилия в Барселоне. Ее провел папа Римский Лев XIV, он же освятил центральную башню Иисуса Христа, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на испанское издание La Vanguardia.

Король Испании Филипп VI присутствовал на службе. Всего в этот момент в соборе находилось около 8 тысяч человек.

Папа Римский посетил Испанию впервые за 15 лет. Одной из главных целей понтифика в этот визит было освещение башни Иисуса Христа Саграда Фамилия.

Мессу приурочили к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди. Он работал над Саграда Фамилия больше 40 лет, при его жизни завершили возведение лишь одной из башен. После этого архитекторы обращались уже к чертежам Гауди. Строительство главной башни собора завершилось в феврале 2026 года.

Базилика, также известная как храм Святого Семейства, является самой высокой церковью в мире. Она достигла рекордной высоты после установки первого элемента креста на центральной башне. Тогда храм возвышался на 162,91 метра. После окончания строительства высота центральной башни Иисуса Христа составила 172 метра.

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