Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июля, 20:34

Общество

Россиянам грозят штрафы за проход вне очереди в общественных местах

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Россияне, которые пытаются пройти без очереди в магазине, аптеке или поликлинике, могут быть оштрафованы за мелкое хулиганство. Об этом в беседе с изданием "Абзац" предупредила адвокат, федеральный эксперт Минюста России, член Общественного совета Красноярского УФАС России Елена Кудерко.

Эксперт пояснила, что федеральные законы не содержат прямого запрета на проход вне очереди. Однако, если действие сопровождается нецензурной бранью, агрессивным приставанием к другим людям или физическим воздействием, его могут квалифицировать как мелкое хулиганство.

"Данное нарушение выражается в явном неуважении к обществу и нарушении общественного порядка. Наказание по статье о мелком хулиганстве предусматривает административный штраф от 500 до 1 тысячи рублей либо административный арест на срок до 15 суток", – уточнила Кудерко.

Если действия сопровождаются неповиновением законному требованию представителя власти, ответственность наступает по второй части той же статьи. В этом случае штраф составит от 1 тысячи до 2,5 тысячи рублей или арест до 15 суток. При физическом воздействии – толчках, ударах – применяются статьи Уголовного кодекса или иные статьи КоАП о побоях или причинении легкого вреда здоровью.

При этом за некоторыми категориями граждан право на обслуживание вне очереди закреплено законом. Внеочередной формат оказания медицинской помощи имеют:

  • инвалиды Великой Отечественной войны;
  • инвалиды боевых действий;
  • участники ВОВ и ветераны боевых действий;
  • Герои Советского Союза и России;
  • полные кавалеры ордена Славы;
  • жители блокадного Ленинграда;
  • лица, награжденные знаком "Почетный донор";
  • дети-инвалиды;
  • дети из многодетных семей;
  • участники СВО.

Она также добавила, что внеочередное обслуживание может регулироваться внутренними правилами организации.

"Во многих регионах аналогичные льготы предоставляются ветеранам и иным социально защищаемым группам", – заключила адвокат.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что подросткам, которые ради развлечения сбрасывают с верхних этажей какие-либо предметы, может грозить наказание вплоть до продолжительного тюремного срока. В целом такое поведение может рассматриваться по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ), которая предусматривает штраф от 500 до 1 тысячи рублей, но такие действия могут привести к повреждению чужого имущества или к гибели.

Читайте также


общество

Сколько зарабатывают женщины в "мужских" профессиях?

Высокий доход сейчас фиксируется у специалистов, где есть техническая сложность и дефицит кадров

Читать
закрыть

Может ли прием противозачаточных обернуться смертельной патологией?

Исследователи сообщили: прием препаратов может спровоцировать развитие рака

Читать
закрыть

Почему тренд на слезы перед начальством набирает популярность?

Этот подход способствует формированию здоровой рабочей среды

Читать
закрыть

Можно ли верить огромным скидкам в магазинах и на маркетплейсах?

Эксперты уверены: скидки до 90% у российских брендов появились неслучайно

Читать
закрыть

Как будет работать онлайн-поступление в российские вузы?

Платформа обеспечит работу с цифровыми документами

Читать
закрыть

Как правильно есть дыню без угроз здоровью?

Есть этот фрукт слишком часто не рекомендуется из-за высокого гликемического индекса

Дыню лучше есть в первой половине в качестве легкого перекуса из-за мочегонного эффекта

Читать
закрыть

Помогут ли препараты с мелатонином победить бессонницу?

Специалисты напоминают: любой препарат должен использоваться по показаниям

Читать
закрыть

К чему приведет запрет на увеличение стоимости жилья в рассрочку?

Эксперты уверены: в этом случае квартиры будут перепродаваться через аффилированные организации

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика