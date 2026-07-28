Кэрри Брэдшоу стала самой популярной героиней для подражания среди россиянок

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Россиянки чаще всего хотели бы быть похожими на Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс в большом городе". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Порядка 18% женщин, прошедших опрос, заявили, что хотели бы быть похожей на героиню культового сериала. На втором месте оказалась Саманта Джонс из той же киновселенной, набравшая 16% голосов. Третью строчку заняла Мэдди Перес из "Эйфории" с результатом 10%.

В рейтинг также вошли Эмили Купер из "Эмили в Париже" и Барби, которых выбрали по 9 и 8% опрошенных соответственно. Далее расположились Уэнсдей Аддамс, Блэр Уолдорф и Серена ван дер Вудсен, Кэсси Ховард и Си Джей Паркер. При этом 28% участниц заявили, что не нашли среди экранных героинь персонажа, чей образ хотели бы полностью повторить.

Исследование также показало, какие фильмы и сериалы сильнее всего повлияли на представления россиянок о красоте и стиле. Первое место занял фильм "Дьявол носит Prada", который назвали 47% респонденток. Следом расположились "Секс в большом городе" с 31% и российский сериал "Кухня" с 15%. В рейтинг также вошли "Эйфория", "Эмили в Париже", "Сплетница" и "Универ". По 8% набрали "Друзья", "Игра престолов", "Барби" и "Уэнсдей".

Чаще всего россиянки хотели бы перенять у любимых героинь стиль одежды. Такой вариант выбрали 25% участниц опроса. Еще 17% назвали харизму, 16% – уверенность в себе, 12% – прическу, а 10% – макияж.

Аналитики отметили, что на представления женщин о красоте и стиле сильнее влияют сериалы, чем полнометражные фильмы. 8 из 10 проектов, вошедших в рейтинг, оказались многосерийными.

Кроме того, исследование выявило региональные различия. Например, в Калининградской области сразу несколько фильмов и сериалов, повлиявших на представления о красоте и стиле, назвали 55% участниц опроса, тогда как в среднем по России этот показатель составил 31%.

Ранее прошло похожее исследование о самых подходящих для семейного просмотра мультфильмах по мнению россиян. Лидерами стали "Смешарики" (24%), "Три кота" (21%), "Маша и Медведь" (17%), "Лео и Тиг" (11%) и "Простоквашино" (10%).

"Смешарики" взяли верх благодаря принципу двойной адресации: дети следят за приключениями, а взрослые находят философские смыслы и культурные отсылки. "Три кота" сделали акцент на простоте и озвучивании обычными детьми, а "Машу и Медведя" создали по мотивам реальной встречи с активной девочкой в Крыму.