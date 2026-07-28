Турист из Италии удивился чистоте в столичном метро и облизал поручень

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Итальянский турист поразился чистоте столичного метро и облизал поручень. Вирусное видео распространилось по соцсетям и набрало 3 миллиона просмотров. Герой ролика в беседе с Москвой 24 заявил, что во время прогулки по городу захотел в будущем вернуться в российскую столицу.

Турист Антонио Авелла приехал к своему сыну Джильдо, который уже несколько лет живет в Москве. Авелла-старший впервые оказался в российской столице. Кроме чистоты города, его удивили люди. Он пояснил, что поначалу москвичи могут казаться сдержанными, но стоит с ними познакомиться – сразу становятся лучшими друзьями.

"Одно из самых ярких впечатлений – прогулка по Москве-реке. Прекрасная погода, закат. Москва-Сити, Парк Горького. <...> Мы много гуляли и дошли до стадиона "Лужники". Очень понравилось, как фонтаны танцуют под музыку. Я смотрел на это и думал: люди просто наслаждаются моментом. А как все четко сделано, круто!" – заявил итальянец.

Кроме того, он вместе с сыном добрался до ВДНХ, они гуляли по Арбату. Турист угостился русскими блинами и сфотографировался в шапке-ушанке на фоне матрешек.

При этом сын ставшего популярным итальянца и сам ведет блог. Он рассказывает о любимых местах в Москве. Авелла-младший указал, что ему нравится Хлебозавод – одно из самых молодых и творческих мест в городе. Сам он считает себя итальянским москвичом, а в душе – перерожденным русским.

Любовь к стране, по его словам, началась с увлеченности языком. Столицу России же Джильдо ценит прежде всего за комфорт.



"В любой момент, когда что-то нужно, в Москве все очень быстро можно решать, и чувствую себя намного более безопасно, чем в Италии", – поделился мужчина.

По его словам, в столице приятно везде гулять, потому что везде чисто. Кроме того, можно заказать еду и меньше чем за 10 минут получить ее. Джильдо подчеркнул, что в контексте сервиса, уровня жизни и комфорта Москва находится впереди Европы на много лет.

При этом столица всегда была открыта разным культурам мира. С 31 июля по 2 августа в саду "Эрмитаж" пройдет Тайский фестиваль. Его девизом в этом году станет "Праздник ради будущего: творчество в жизни и в сердце". Основной идеей мероприятия станет расширение культурных и экономических связей между Россией и Таиландом.