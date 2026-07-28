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28 июля, 16:17

Общество

Врачи Раменской больницы спасли женщину после укуса гадюки

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи Раменской больницы спасли женщину, которую на дачном участке укусила гадюка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Пациентку экстренно госпитализировали после того, как змея укусила ее за правую руку. На месте укуса сразу появилась отечность и точечные кровоизлияния, и в хирургическом отделении женщине ввели противозмеиную сыворотку.

Как рассказал заместитель главного врача по организационно-методической работе Раменской больницы, врач-хирург Александр Кошелев, применение такой сыворотки допустимо только по врачебным показаниям и в условиях стационара. Кроме того, пациентке назначили комплексную терапию: инфузии для ускоренного выведения токсинов и поддержания жизненно важных функций, а также медикаментозную коррекцию нарушений свертываемости крови.

В больнице женщина провела четверо суток. В удовлетворительном состоянии пациентку выписали под амбулаторное наблюдение.

Ранее столичные врачи спасли пациента с редким осложнением после эндопротезирования аорты. Мужчина перенес операцию по установке протеза два года назад, а через два месяца после вмешательства развился тромбоз протеза.

Кровоток в правой ноге восстановить не удалось, и пациенту ампутировали ее выше колена. Инфекционные осложнения поставили под угрозу жизнь мужчины и сохранение левой ноги.

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