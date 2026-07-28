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28 июля, 14:51

Общество

Московские врачи спасли пациента с редким осложнением после эндопротезирования аорты

Фото: МАХ/"Московская медицина"

Московские врачи спасли пациента с редким осложнением после эндопротезирования аорты. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Два года назад мужчина перенес операцию по установке протеза в региональном медучреждении из-за аневризмы брюшной аорты. Через два месяца после вмешательства развился тромбоз протеза – кровоток в правой ноге восстановить не удалось, и пациенту ампутировали ее выше колена.

Позже возникли инфекционные осложнения, которые поставили под угрозу жизнь мужчины и сохранение левой ноги. Пациента направили в Москву, в больницу имени В. В. Вересаева.

"За 7 часов мы удалили инфицированный эндопротез, а кровоток восстановили с помощью протеза из бедренной вены пациента. Заменили пораженные участки аорты и подвздошной артерии. Устранили источник инфекции и сохранили левую ногу", – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии, доктор медицинских наук, профессор Феликс Хамитов.

Благодаря своевременному вмешательству врачам удалось ликвидировать опасную инфекцию, восстановить кровоснабжение и сохранить левую ногу. Сейчас пациент находится дома в хорошем состоянии и проходит восстановление.

Ранее столичные доктора провели две сложные операции, благодаря которым была спасена 17-летняя девушка от тяжелых осложнений желчнокаменной болезни. Пациентка поступила в Детскую больницу имени Г. Н. Сперанского с болями в животе и рвотой.

УЗИ показало множество камней в желчном пузыре и два в протоках. Хирурги удалили камни из протоков и желчный пузырь, используя методику "Рандеву", сочетающую эндоскопическую и лапароскопическую техники. На третий день пациентку выписали под наблюдение гастроэнтеролога. Она чувствует себя хорошо.

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