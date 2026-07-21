21 июля, 10:54Общество
В Новороссийске врачи спасли девочку, проглотившую 100 магнитов
Фото: vk.ru/minzdravkubani
В Новороссийске врачи помогли четырехлетней девочке, которая проглотила 100 магнитных шариков. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Краснодарского края.
Ребенок поступил в медучреждение с подозрением на острый аппендицит. Медики провели обследование, в результате которого обнаружили магнитные шарики в кишечнике юной пациентки. Магниты при этом сцепились в один большой клубок.
Хирурги провели полостную операцию. Врачам удалось успешно разъединить сцепившиеся органы девочки и извлечь магниты.
Ранее подмосковные медики спасли 3-летнего мальчика, проглотившего 10 магнитных шариков. После обследования выяснилось, что предметы соединились между собой и вросли в стенку желудка.
Хирурги извлекли инородные предметы с помощью специальных щипцов. Ребенка выписали на следующий день после эндоскопического вмешательства.