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21 июля, 10:54

Общество

В Новороссийске врачи спасли девочку, проглотившую 100 магнитов

Фото: vk.ru/minzdravkubani

В Новороссийске врачи помогли четырехлетней девочке, которая проглотила 100 магнитных шариков. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Краснодарского края.

Ребенок поступил в медучреждение с подозрением на острый аппендицит. Медики провели обследование, в результате которого обнаружили магнитные шарики в кишечнике юной пациентки. Магниты при этом сцепились в один большой клубок.

Хирурги провели полостную операцию. Врачам удалось успешно разъединить сцепившиеся органы девочки и извлечь магниты.

Ранее подмосковные медики спасли 3-летнего мальчика, проглотившего 10 магнитных шариков. После обследования выяснилось, что предметы соединились между собой и вросли в стенку желудка.

Хирурги извлекли инородные предметы с помощью специальных щипцов. Ребенка выписали на следующий день после эндоскопического вмешательства.

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