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22 июля, 12:09

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People: дочь Питта Вивьен решила отказаться от фамилии отца

Еще одна дочь Питта решила отказаться от фамилии отца

Фото: Getty Images/GC Images/James Devaney

Дочь актера Брэда Питта Вивьен решила отказаться от фамилии отца и обратилась в суд. Об этом сообщил журнал People со ссылкой на судебные документы.

"18-летняя (девушка. – Прим. ред.) подала прошение в верховный суд округа Лос-Анджелес, требуя, чтобы ее законное имя было изменено с Вивьен Маршелин Джоли-Питт на Вивьен Маршелин Джоли", – говорится в сообщении.

Причина такого решения указана как "личная". Слушание по делу назначено на 2 ноября.

Вивьен последовала примеру своих братьев и сестер. В частности, от фамилии отца отказались трое детей Питта от Анджелины Джоли: сын Мэддокс и дочери Шайло Марли и Захара Марли. Последняя приняла такое решение в июне. Известно, что девушку забрали из детского дома в Эфиопии в 2005 году.

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