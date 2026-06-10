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10 июня, 15:55

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USA Today: дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца

Фото: Getty Images/FilmMagic/Jeff Kravitz

Дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Захара Марли Джоли-Питт решила отказаться от фамилии отца. Об этом пишет USA Today со ссылкой на судебные документы.

"Девушка в возрасте 21 года подала заявление в Верховный суд округа Лос-Анджелес о смене имени на просто Захара Марли Джоли", – говорится в материале.

По данным СМИ, Захара не использует отцовскую фамилию уже несколько лет. На выпускной церемонии в колледже Спелман ее представили как Захару Марли Джоли.

Джоли удочерила Захару из Эфиопии в 2005 году.

Актеры окончательно оформили развод 30 декабря 2024 года, причем расстались они в 2016 году. У них шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

Двое детей Питта и Джоли уже сменили фамилию, это их дочь Шайло и сын Мэддокс. В частности, Шайло сменила имя на Джон.

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