USA Today: дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца

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Дочь актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Захара Марли Джоли-Питт решила отказаться от фамилии отца. Об этом пишет USA Today со ссылкой на судебные документы.

"Девушка в возрасте 21 года подала заявление в Верховный суд округа Лос-Анджелес о смене имени на просто Захара Марли Джоли", – говорится в материале.

По данным СМИ, Захара не использует отцовскую фамилию уже несколько лет. На выпускной церемонии в колледже Спелман ее представили как Захару Марли Джоли.

Джоли удочерила Захару из Эфиопии в 2005 году.

Актеры окончательно оформили развод 30 декабря 2024 года, причем расстались они в 2016 году. У них шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

Двое детей Питта и Джоли уже сменили фамилию, это их дочь Шайло и сын Мэддокс. В частности, Шайло сменила имя на Джон.

